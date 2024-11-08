Британский союзник Трампа: Для остановки войны в Украине нужны уступки с обеих сторон

Лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фарадж считает, что война в Украине требует "уступок с обеих сторон", чтобы завершиться.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в эфире Sky News.

Фарадж, который считается главным союзником Дональда Трампа в Британии, предположил, что Украина могла бы получить "достаточно много от урегулирования", хотя он отказался сказать, означает ли это отказ от территории в пользу России взамен.

Отвечая на вопрос о заявлениях новоизбранного президента о том, что он может закончить войну в Украине "в первый же день", Фарадж сказал: "Что ж, война ужасна. Есть почти миллион боевых потерь. Это как битва на Сомме с беспилотниками".

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"У нас есть два варианта. Мы можем продолжать кормить Украину, и это нормально. И война продолжается еще год, два, пять лет. Потери растут. Трамп сказал, что он хочет попробовать заключить мирное соглашение", – отметил он.

Политик сказал, что это потребует "уступок с обеих сторон", добавив: "Я думаю, что Украина могла бы на самом деле получить достаточно много".

Он не стал уточнять, может ли это означать отказ Украины от территории, но сказал, что "любые переговоры будут включать вещи, которые не нравятся другой стороне".

"Я думаю, что призыв к Украине, который был бы частью этих переговоров, заключался бы в том, чтобы Украина стала полноправной частью НАТО. Путину это не понравится... но это должно быть частью соглашения. Если будут территориальные уступки, это все для переговоров", – отметил Фарадж.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что Украина должна быть открытой к территориальным уступкам, он сказал: "Я не играю в вашу глупую игру. Я считаю, что должны быть мирные переговоры".

Он добавил, что в то время как бывший премьер-министр Борис Джонсон, стойкий сторонник Украины, хочет, чтобы "война продолжалась вечно... все войны заканчиваются либо переговорами, либо уступками, либо уничтожением".

Ранее Фарадж подвергся критике за свои взгляды на конфликт во время избирательной кампании в Великобритании, когда он заявил, что Запад "спровоцировал" Россию на вторжение расширением НАТО и ЕС.

Также он говорил, что Украине следует подумать о мирных переговорах с Россией, чтобы "не потерять всех молодых мужчин".