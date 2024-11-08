Глава Єврокомісії поговорила з Трампом про купівлю скрапленого газу у США

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час телефонної розмови з обраним президентом США Дональдом Трампом порушила ідею збільшення імпорту американського скрапленого газу, аби скоротити імпорт з Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", її слова цитує агентство Bloomberg.

За словами фон дер Ляєн, скраплений природний газ (СПГ) був "однією з тем, які ми порушили" в розмові з Трампом.

"Ми все ще отримуємо багато СПГ через Росію, з Росії. І чому б не замінити його американським СПГ, який дешевший і знижує наші ціни на енергоносії", – зазначила вона.

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Водночас президентка Єврокомісії обережно зазначила, що розмова з обраним президентом США не заглиблювалася в деталі щодо СПГ і це "те, про що ми можемо подискутувати".

США вже є найбільшим європейським постачальником СПГ, але імпорт з Росії залишається на другому місці. За підрахунками Bloomberg, цьогоріч Західна Європа вже купила більше СПГ з Росії, ніж за весь 2023 рік.

У Євросоюзі шукають способи обмежити роль Москви в постачання скрапленого природного газу, плату за який вона може використовувати для фінансування війни проти України.

У червні ЄС запровадив санкції проти російського скрапленого газу, серед іншого заборонивши використання об'єктів ЄС для перевалки російського СПГ до третіх країн.

Більше про це читайте у статті "ЄС позбавляється газової залежності".