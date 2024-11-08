Глава Еврокомиссии поговорила с Трампом о покупке сжиженного газа у США

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время телефонного разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом подняла идею увеличения импорта американского сжиженного газа, чтобы сократить импорт из России.

Как сообщает "Европейская правда", ее слова цитирует агентство Bloomberg.

По словам фон дер Ляйен, сжиженный природный газ (СПГ) был "одной из тем, которые мы подняли" в разговоре с Трампом.

"Мы все еще получаем много СПГ через Россию, из России. И почему бы не заменить его американским СПГ, который дешевле и снижает наши цены на энергоносители", – отметила она.

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В то же время президент Еврокомиссии осторожно отметила, что разговор с избранным президентом США не углублялся в детали по СПГ и это "то, о чем мы можем подискутировать".

США уже являются крупнейшим европейским поставщиком СПГ, но импорт из России остается на втором месте. По подсчетам Bloomberg, в этом году Западная Европа уже купила больше СПГ из России, чем за весь 2023 год.

В Евросоюзе ищут способы ограничить роль Москвы в поставках сжиженного природного газа, плату за который она может использовать для финансирования войны против Украины.

В июне ЕС ввел санкции против российского сжиженного газа, среди прочего запретив использование объектов ЕС для перевалки российского СПГ в третьи страны.

Больше об этом читайте в статье "ЕС избавляется от газовой зависимости".