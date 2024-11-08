Сербські митники врятували 380 папуг від контрабанди

На сербському кордоні митники спільно з поліцією вилучили 380 птахів, яких намагались вивезти в Болгарію контрабандою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Митне управління Сербії.

На прикордонному переході Градина сербські митники 7 листопада виявили 18 кліток із папугами в багажнику авто, яке зупинили для огляду.

Фото: Митне управління Сербії

Папуги, на які водій не мав супровідних документів, належали до трьох видів: рожевощокий нерозлучник, корела і новозеландський какарікі. Останній є охоронюваним видом.

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Фото: Митне управління Сербії

"Папуг передали до зоопарку в Ягодині (місто в центральній Сербії. – Ред.) для термінового лікування, а водієм і автомобілем зайнялися поліція і прокуратура", – додали в сербській митниці.

У Митній службі Фінляндії раніше відзначили помітне зростання обсягів перехоплених партій канабісу в порівнянні з попередніми роками.