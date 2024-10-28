Фінські митники цьогоріч перехопили значно більше канабісу, ніж торік

У Митній службі Фінляндії відзначили помітне зростання обсягів перехоплених партій канабісу в порівнянні з попередніми роками.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Керівник управління з питань контролю Митної служби Фінляндії Ханну Сінкконен стверджує, що кількість вилученої марихуани зросла у 2,5 раза в січні-вересні 2024 року, якщо порівняти з аналогічним періодом минулоріч.

"До кінця вересня було вилучено 820 кілограмів марихуани порівняно з 342 кілограмами за аналогічний період минулого року. У 2019-2020 роках кількість вилученої марихуани становила 133 кілограми. Цього року спостерігається різке зростання", – стверджує він.

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За словами Сінкконена, митниця виявляє нелегальні вантажі в різних місцях, наприклад, у комерційних відправленнях та у мандрівників. Наркотики ввозять до Фінляндії переважно комерційним транспортом у вантажних відсіках, а ще поштою.

Представник фінської митної служби також зауважив, що "вітчизняної" марихуани перехоплюють порівняно мало: умови вирощування у Фінляндії не є сприятливими для рослини, тож і якість її низька для споживачів.

На початку місяця, нагадаємо, поліція знищила понад 8300 незаконно вирощених рослин канабісу на кукурудзяній фермі в центральній Греції.

Тим часом Міністерство юстиції Чехії підготувало законопроєкт, який розширить можливості зберігання, вживання та вирощування канабісу для особистого використання.