Сербские таможенники спасли 380 попугаев от контрабанды
Новости — Пятница, 8 ноября 2024, 22:27 —
На сербской границе таможенники совместно с полицией изъяли 380 птиц, которых пытались вывезти в Болгарию контрабандой.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Таможенное управление Сербии.
На пограничном переходе Градина сербские таможенники 7 ноября обнаружили 18 клеток с попугаями в багажнике авто, которое остановили для осмотра.
Попугаи, на которые водитель не имел сопроводительных документов, принадлежали к трем видам: розовощекий неразлучник, корелла и новозеландский какарики. Последний является охраняемым видом.
"Попугаев передали в зоопарк в Ягодине (город в центральной Сербии. – Ред.) для срочного лечения, а водителем и автомобилем занялись полиция и прокуратура", – добавили в сербской таможне.
В Таможенной службе Финляндии ранее отметили заметный рост объемов перехваченных партий каннабиса по сравнению с предыдущими годами.