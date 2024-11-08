Сербские таможенники спасли 380 попугаев от контрабанды

На сербской границе таможенники совместно с полицией изъяли 380 птиц, которых пытались вывезти в Болгарию контрабандой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Таможенное управление Сербии.

На пограничном переходе Градина сербские таможенники 7 ноября обнаружили 18 клеток с попугаями в багажнике авто, которое остановили для осмотра.

Фото: Таможенное управление Сербии

Попугаи, на которые водитель не имел сопроводительных документов, принадлежали к трем видам: розовощекий неразлучник, корелла и новозеландский какарики. Последний является охраняемым видом.

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Фото: Таможенное управление Сербии

"Попугаев передали в зоопарк в Ягодине (город в центральной Сербии. – Ред.) для срочного лечения, а водителем и автомобилем занялись полиция и прокуратура", – добавили в сербской таможне.

В Таможенной службе Финляндии ранее отметили заметный рост объемов перехваченных партий каннабиса по сравнению с предыдущими годами.