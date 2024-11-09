ЗМІ: Дуда може планувати візит до США для зустрічі з Трампом

Президент Польщі Анджей Дуда може відвідати США для зустрічі з новообраним президентом Дональдом Трампом, однак в його канцелярії заперечили початок візиту у п'ятницю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News..

Про запланований від'їзд Анджея Дуди до США повідомила Gazeta Wyborcza у п'ятницю ввечері. Посилаючись на неофіційну інформацію, видання повідомило, що президент мав зустрітися в США з новообраним президентом Дональдом Трампом. Він не консультувався з урядом або міністерством закордонних справ щодо цієї поїздки.

За інформацією видання, літак з Дудою на борту мав вилетіти в п'ятницю о 22:00.

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Polsat News зв'язалося з цього приводу з Мєшком Павляком з Канцелярії президента. "Сьогодні не планується виліт", – повідомив він. Однак він не уточнив, чи відбудеться візит взагалі.

У свою чергу, в Канцелярії президента Interia повідомили, що "фіксованої дати зустрічі немає", а Анджей Дуда "сьогодні (у п'ятницю – ред.) нікуди не вилітав".

За даними джерел GW, президент збирається на захід, організований перед Дональдом Трампом у його маєтку Мар-а-Лаго у Флориді. Серед запрошених гостей мав бути прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Президент має повернутися до Польщі 11 листопада на День незалежності. Також запланований візит Дуди до Баку на кліматичний саміт ООН COP29, який відбудеться 11-22 листопада.

Анджей Дуда привітав кандидата від республіканців у середу, ще до оголошення остаточних результатів президентських виборів у США. "Вітаю, президенте Трамп! Ви це зробили!" – написав він на платформі X (Twitter).

Того ж дня журналісти Польського радіо неофіційно дізналися, що польський президент, який має добрі стосунки з Трампом, планує запросити його до Польщі в першій половині наступного року.

"Президенти, особливо коли вони мають такі добрі стосунки, як Анджей Дуда і Дональд Трамп, неодмінно про це говоритимуть", – сказав Polsat News Politics Мєшко Павляк, керівник Управління міжнародної політики в Канцелярії президента.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прогнозує, що під час майбутнього президентства Дональда Трампа у США підходи до питань безпеки в Європі будуть більш прямолінійними.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив впевненість, що країни Альянсу почнуть витрачати на оборону понад 2% свого ВВП, та наголосив, що у цьому цілком погоджується з критикою Дональда Трампа на адресу Європи.

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