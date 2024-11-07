Сікорський після перемоги Трампа спрогнозував більш грубу дипломатію та заяви "мовою Христа"

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прогнозує, що під час майбутнього президентства Дональда Трампа у США підходи до питань безпеки в Європі будуть більш прямолінійними.

Його слова цитує Rzeczpospolita, повідомляє "Європейська правда".

У контексті президентства Трампа Сікорський сказав, що "відбудуться зміни, тому що вибори мають наслідки".

"Тепер у нас буде більш груба мова, більш однозначна мова і більш тверда позиція з певних важливих питань", – оцінив він.

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Глава польського МЗС також нагадав, що хвалив Трампа за його заклики до Європи більше витрачати на оборону, а зокрема через те, що вони висловлювались у "твердій, категоричній формі".

"Тому що коли це було сказано мовою дипломатії, це не доходило до декого в Європі. Буде зміна тональності. Насправді я віддаю перевагу мові Христа. Так, так – ні, ні", – додав Сікорський.

Він посилався на слова Ісуса з Нагірної проповіді, в якій той викриває демагогічні, творчі способи уникати говорити правду: "Ваше ж слово хай буде: так-так, ні-ні. А що більше над це, то те від лукавого" (Мт. 5:34, 37).

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив впевненість, що країни Альянсу почнуть витрачати на оборону понад 2% свого ВВП, та наголосив, що у цьому цілком погоджується з критикою Дональда Трампа на адресу Європи.

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