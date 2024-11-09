СМИ: Дуда может планировать визит в США для встречи с Трампом

Президент Польши Анджей Дуда может посетить США для встречи с новоизбранным президентом Дональдом Трампом, однако в его канцелярии отрицают начало визита в пятницу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

О запланированном отъезде Анджея Дуды в США сообщила Gazeta Wyborcza в пятницу вечером. Ссылаясь на неофициальную информацию, издание сообщило, что президент должен был встретиться в США с новоизбранным президентом Дональдом Трампом. Он не консультировался с правительством или министерством иностранных дел относительно этой поездки.

По информации издания, самолет с Дудой на борту должен был вылететь в пятницу в 22:00.

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Polsat News связалось по этому поводу с Мешко Павлаком из Канцелярии президента. "Сегодня не планируется вылет", – сообщил он. Однако он не уточнил, состоится ли визит вообще.

В свою очередь, в Канцелярии президента Interia сообщили, что "фиксированной даты встречи нет", а Анджей Дуда "сегодня (в пятницу – ред.) никуда не вылетал".

По данным источников GW, президент собирается на мероприятие, организованное перед Дональдом Трампом в его имении Мар-а-Лаго во Флориде. Среди приглашенных гостей должен был быть премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Президент должен вернуться в Польшу 11 ноября на День независимости. Также запланирован визит Дуды в Баку на климатический саммит ООН COP29, который состоится 11-22 ноября.

Анджей Дуда поздравил кандидата от республиканцев в среду, еще до объявления окончательных результатов президентских выборов в США. "Поздравляю, президент Трамп! Вы это сделали!" – написал он на платформе X (Twitter).

В тот же день журналисты Польского радио неофициально узнали, что польский президент, который имеет хорошие отношения с Трампом, планирует пригласить его в Польшу в первой половине следующего года.

"Президенты, особенно когда они имеют такие хорошие отношения, как Анджей Дуда и Дональд Трамп, непременно об этом будут говорить", – сказал Polsat News Politics Мешко Павляк, руководитель Управления международной политики в Канцелярии президента.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прогнозирует, что во время будущего президентства Дональда Трампа в США подходы к вопросам безопасности в Европе будут более прямолинейными.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил уверенность, что страны Альянса начнут тратить на оборону более 2% своего ВВП, и отметил, что в этом полностью согласен с критикой Дональда Трампа в адрес Европы.

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