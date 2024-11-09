ЗМІ: Ізраїль міг попередити Нідерланди про можливе насильство в Амстердамі

Уряд Нідерландів розслідує, чи були пропущені можливі попереджувальні знаки з боку Ізраїлю під час подій, що призвели до нападів на ізраїльських футбольних фанатів на цьому тижні.

Про це повідомив міністр юстиції Давид ван Веел в листі до парламенту, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Розслідування щодо можливих попереджувальних сигналів з боку Ізраїлю все ще триває", – йдеться в листі ван Веела, опублікованому пізно ввечері в п'ятницю.

Перед цим ЗМІ повідомили, що ізраїльська служба безпеки Моссад попередила своїх голландських колег про ризик насильства навколо матчу між "Аяксом" і "Маккабі". Про це повідомив ізраїльський телеканал Channel 12, який отримав документ від ізраїльського міністерства у справах діаспори. У цьому документі ризик насильства в Амстердамі оцінюється як "дуже високий".

Реклама:

Щонайменше п'ятеро людей були поранені під час нападів у ніч на четвер і були госпіталізовані. Всі вони були відпущені пізніше в п'ятницю. Інцидент стосувався вболівальників футбольної команди "Маккабі" з Тель-Авіва.

У суботу поліція повідомила, що з 63 затриманих осіб четверо залишаються під вартою.

"Прокуратура заявила, що має на меті максимально прискорити правосуддя", – сказав Ван Веел, додавши, що "абсолютним пріоритетом" є встановлення особи кожного підозрюваного.

За його словами, слідство також вивчатиме, чи були ці напади організованими, з антисемітським мотивом.

Політичні лідери вже засудили ці напади як антисемітські. Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив у п'ятницю, що він "в жаху від антисемітських нападів на ізраїльських громадян" і запевнив по телефону прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, що "винні будуть встановлені і притягнуті до відповідальності".

Ізраїль відправив додаткові літаки до Нідерландів, щоб доставити вболівальників додому, але речник голландського уряду не зміг одразу підтвердити, скільки людей скористалися цією можливістю.

Відео в соціальних мережах про те, що сталося, показували дії спецназу в дії, а деякі нападники вигукували антиізраїльські образи. На кадрах також видно, як прихильники тель-авівського "Маккабі" скандували антиарабські гасла перед матчем у четвер увечері.

У відповідь на заворушення Амстердам заборонив демонстрації на вихідні і надав поліції повноваження на екстрені зупинки і обшуки.