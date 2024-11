Прем’єр Нідерландів запевнив Нетаньягу – винних у заворушеннях знайдуть

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф засудив напад на ізраїльських футбольних фанатів в Амстердамі та запевнив прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, що всі винні будуть притягнуті до відповідальності.

Про це він написав у X (Twitter), передає "Європейська правда".

Схооф прокоментував заворушення, які відбулися напередодні ввечері. За словами очільника уряду Нідерландів, він "із жахом" стежив за репортажами з Амстердама.

"Абсолютно неприйнятні антисемітські напади на ізраїльтян. Перебуваю в тісному контакті з усіма причетними", – акцентував він.

Реклама:

Також він поспілкувався із Нетаньягу та наголосив на тому, що винні будуть знайдені і притягнуті до відповідальності.

Як відомо, ввечері у четвер, 7 листопада, в Амстердамі грали місцевий Аякс та ізраїльський клуб Маккабі Тель-Авів. Ізраїльську команду хотіли зустріти протестом біля арени пропалестинські активісти, але мер не надав дозволу на акцію з безпекових міркувань.

⚡️⭕️ Amsterdam Timeline : 1 – Israelis attack personal property 2– Israelis attack taxi drivers 3– Israelis chant "“Let the IDF win to Fuck the Arabs” 4– Israelis get beat up 5– Israelis start to market the story under the title "savage Islamic migrants attack peaceful… pic.twitter.com/I5ZL3gfDA9

Це не зупинило близько 300 активістів, які все одно зібралися неподалік близько 19:00 та спробували підійти до футбольної арени, вигукуючи "За вільну Палестину", "Без справедливості не буде миру", "Аллаху Акбар" і гасла проти поліції.

Israel has sent 'rescue planes' to Amsterdam after locals came after and attacked numerous Israeli 'Maccabi Tel Aviv' fans for tearing down Palestinian flags, chanting "F*ck Palestine," and mocking dead children in Gaza, before the Champions' League Match against 'Ajax.'



Some… pic.twitter.com/LUPo2Kt2xy