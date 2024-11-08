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Прем’єр Нідерландів запевнив Нетаньягу – винних у заворушеннях знайдуть

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Новини — П'ятниця, 8 листопада 2024, 09:05 — Уляна Кричковська

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф засудив напад на ізраїльських футбольних фанатів в Амстердамі та запевнив прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, що всі винні будуть притягнуті до відповідальності.

Про це він написав у X (Twitter), передає "Європейська правда".

Схооф прокоментував заворушення, які відбулися напередодні ввечері. За словами очільника уряду Нідерландів, він "із жахом" стежив за репортажами з Амстердама.

"Абсолютно неприйнятні антисемітські напади на ізраїльтян. Перебуваю в тісному контакті з усіма причетними", – акцентував він.

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Також він поспілкувався із Нетаньягу та наголосив на тому, що винні будуть знайдені і притягнуті до відповідальності. 

Як відомо, ввечері у четвер, 7 листопада, в Амстердамі грали місцевий Аякс та ізраїльський клуб Маккабі Тель-Авів. Ізраїльську команду хотіли зустріти протестом біля арени пропалестинські активісти, але мер не надав дозволу на акцію з безпекових міркувань. 

Це не зупинило близько 300 активістів, які все одно зібралися неподалік близько 19:00 та спробували підійти до футбольної арени, вигукуючи "За вільну Палестину", "Без справедливості не буде миру", "Аллаху Акбар" і гасла проти поліції.

Після матчу у кількох місцях в Амстердамі спалахнули заворушення, у тому числі в центрі. 

У річницю нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня в Амстердамі за підсумками акцій на підтримку обох сторін затримали сотні людей.

Тоді ж пропалестинські демонстранти блокували Страсбурзький університет.

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Ізраїль Нідерланди інциденти
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