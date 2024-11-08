Амстердам заборонив демонстрації після нападів на ізраїльських футбольних фанатів

Амстердам заборонив демонстрації на три дні, починаючи з п'ятниці, після нічних нападів на ізраїльських футбольних уболівальників, а Ізраїль заявив, що відправить багатьох фанатів додому.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Мер Фемке Халсема заявила, що вболівальники ізраїльського клубу зазнали "нападів, знущань і закидання фаєрами" по всьому місту, і що спецназ втрутився, щоб захистити їх і супроводити до готелів. Щонайменше п'ятеро людей були госпіталізовані.

Амстердам заборонив демонстрації протягом вихідних і надав поліції повноваження на екстрені зупинки та обшуки у відповідь на заворушення, які викрили глибокий гнів через конфлікт між Газою та Ізраїлем.

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Халсема сказала, що міська поліція була захоплена зненацька після того, як служби безпеки не визнали матч проти амстердамського "Аякса", який традиційно вважається єврейським клубом, таким, що становить підвищений ризик. За її словами, "антисемітським бандам" вдалося втекти від поліції, яка налічувала близько 200 поліцейських.

У місті, де в суботу була запланована служба біля єврейського пам'ятника, посилили заходи безпеки.

Як відомо, напередодні увечері в Амстердамі після матчу між місцевим "Аяксом" та ізраїльським клубом "Маккабі Тель-Авів" спалахнули заворушення, в ході яких пропалестинські активісти нападали на ізраїльських вболівальників.

Підтверджена кількість затриманих після подій вечора і ночі зросла до 62 осіб.

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф засудив напад на ізраїльських футбольних фанатів в Амстердамі та запевнив ізраїльського колегу, що всі винні будуть притягнуті до відповідальності.

Президентка Єврокомісії після інциденту висловила обурення та наголосила, що антисемітизму немає місця у сучасній Європі.