У Трампа вимагають від Зеленського "забути про Крим" як умову миру

Старший радник новообраного президента Дональда Трампа Браян Ланза заявив, що нова адміністрація зосередиться на досягненні миру в Україні, при цьому наголосив, що очікувати на повернення Криму нереально.

Про це він сказав в інтерв'ю BBC, передає "Європейська правда".

Браян Ланза, стратег Республіканської партії, сказав, що адміністрація Трампа звернеться до президента України Володимира Зеленського з проханням представити свою версію "реалістичного бачення миру".

"І якщо президент Зеленський сяде за стіл переговорів і скаже, що ми можемо досягти миру, тільки якщо у нас буде Крим, він покаже нам, що він несерйозно ставиться до цього", – сказав він.

Реклама:

Ланза, політичний радник колишнього президента з моменту початку кампанії Трампа у 2016 році, не згадував про східну Україну, але сказав, що повернення Криму від Росії є нереальним і "не є метою Сполучених Штатів".

"Коли Зеленський каже, що ми припинимо ці бойові дії, що мир настане лише тоді, коли Крим буде повернуто, у нас є новина для президента Зеленського: Криму більше немає", – сказав він.

"І якщо це ваш пріоритет – повернути Крим і змусити американських солдатів воювати, щоб повернути Крим, то ви самі по собі", – додав Ланза.

США ніколи не відправляли американських солдатів воювати в Україну, і Київ не просив американські війська воювати від його імені.

Ланза сказав, що він з великою повагою ставиться до українського народу, описавши його як такого, що має серце лева. Але він сказав, що пріоритетом США є "мир і припинення вбивств".

"Ми хочемо сказати Україні: ви знаєте, що ви бачите? Що ви бачите як реалістичне бачення миру. Це не бачення перемоги, але це бачення миру. І давайте почнемо чесну розмову", – сказав він.

Ланза також розкритикував підтримку, яку адміністрація Байдена-Гарріс та європейські країни надали Україні після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

"Реальність на місцях така, що європейські національні держави та президент Байден не дали Україні можливості та зброї для перемоги у цій війні на самому початку, і вони не змогли зняти обмеження для перемоги України", – сказав він.

У ході передвиборчої кампанії Трамп відкрито давав зрозуміти, що він припинить чи різко скоротить військову допомогу Україні, якщо переможе на виборах 5 листопада, а також відмовився заявити, що хоче, щоб Україна виграла війну.

Читайте детальну статтю: Суперперемога Трампа: найголовніше про вибори у США та їхні наслідки для України.