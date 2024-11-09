У Трампа требуют от Зеленского "забыть о Крыме" как условие мира

Старший советник новоизбранного президента Дональда Трампа Брайан Ланза заявил, что новая администрация сосредоточится на достижении мира в Украине, при этом подчеркнул, что ожидать возвращения Крыма нереально.

Об этом он сказал в интервью BBC, передает "Европейская правда".

Брайан Ланза, стратег Республиканской партии, сказал, что администрация Трампа обратится к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой представить свою версию "реалистичного видения мира".

"И если президент Зеленский сядет за стол переговоров и скажет, что мы можем достичь мира, только если у нас будет Крым, он покажет нам, что он несерьезно относится к этому", – сказал он.

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Ланза, политический советник бывшего президента с момента начала кампании Трампа в 2016 году, не упоминал о восточной Украине, но сказал, что возвращение Крыма от России является нереальным и "не является целью Соединенных Штатов".

"Когда Зеленский говорит, что мы прекратим эти боевые действия, что мир наступит только тогда, когда Крым будет возвращен, у нас есть новость для президента Зеленского: Крыма больше нет", – сказал он.

"И если это ваш приоритет – вернуть Крым и заставить американских солдат воевать, чтобы вернуть Крым, то вы сами по себе", – добавил Ланза.

США никогда не отправляли американских солдат воевать в Украину, и Киев не просил американские войска воевать от его имени.

Ланза сказал, что он с большим уважением относится к украинскому народу, описав его как имеющего сердце льва. Но он сказал, что приоритетом США является "мир и прекращение убийств".

"Мы хотим сказать Украине: вы знаете, что вы видите? Что вы видите как реалистичное видение мира. Это не видение победы, но это видение мира. И давайте начнем честный разговор", – сказал он.

Ланза также раскритиковал поддержку, которую администрация Байдена-Харрис и европейские страны оказали Украине после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

"Реальность на местах такова, что европейские национальные государства и президент Байден не дали Украине возможности и оружия для победы в этой войне в самом начале, и они не смогли снять ограничения для победы Украины", – сказал он.

В ходе предвыборной кампании Трамп открыто давал понять, что он прекратит или резко сократит военную помощь Украине, если победит на выборах 5 ноября, а также отказался заявить, что хочет, чтобы Украина выиграла войну.

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