ЗМІ: Після перемоги на виборах Трамп радився з Орбаном щодо України
Після перемоги на американських виборах республіканець Дональд Трамп неодноразово звертався до прем'єра Угорщини Віктора Орбана, аби дізнатися його думку щодо російсько-української війни.
Про це пише угорська служба Радіо Свобода з посиланням на обізнаних співрозмовників, передає "Європейська правда".
Як стверджують співрозмовники журналістів, після 5 листопада Трамп провів кілька телефонних розмов з Орбаном, під час яких він звертав багато уваги на ситуацію в Україні.
Журналісти також дізналися, що глава угорського уряду планує поновити свою "миротворчу місію", готуючись здійснити нові візити.
Деталі залишаються невідомими, хоча співрозмовники припускають, що Орбан намагатиметься передати послання Трампу, президенту Володимиру Зеленському, китайському лідеру Сі Цзіньпіну та очільнику Кремля Владіміру Путіну.
Орбан, який підтримує тісні відносини з Трампом, першим у ЄС привітав його із перемогою на президентських виборах у США, не чекаючи на офіційні результати.
Також він заявив про потребу нової європейської стратегії щодо України та анонсував "великі плани на майбутнє" після розмови з Трампом.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає, що результати президентських виборів у США створили "абсолютно нову" політичну реальність, яка може сприяти миру в Європі.