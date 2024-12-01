ЗМІ: Після перемоги на виборах Трамп радився з Орбаном щодо України

Після перемоги на американських виборах республіканець Дональд Трамп неодноразово звертався до прем'єра Угорщини Віктора Орбана, аби дізнатися його думку щодо російсько-української війни.

Про це пише угорська служба Радіо Свобода з посиланням на обізнаних співрозмовників, передає "Європейська правда".

Як стверджують співрозмовники журналістів, після 5 листопада Трамп провів кілька телефонних розмов з Орбаном, під час яких він звертав багато уваги на ситуацію в Україні.

Журналісти також дізналися, що глава угорського уряду планує поновити свою "миротворчу місію", готуючись здійснити нові візити.

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Деталі залишаються невідомими, хоча співрозмовники припускають, що Орбан намагатиметься передати послання Трампу, президенту Володимиру Зеленському, китайському лідеру Сі Цзіньпіну та очільнику Кремля Владіміру Путіну.

Орбан, який підтримує тісні відносини з Трампом, першим у ЄС привітав його із перемогою на президентських виборах у США, не чекаючи на офіційні результати.

Також він заявив про потребу нової європейської стратегії щодо України та анонсував "великі плани на майбутнє" після розмови з Трампом.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає, що результати президентських виборів у США створили "абсолютно нову" політичну реальність, яка може сприяти миру в Європі.