СМИ: После победы на выборах Трамп советовался с Орбаном по Украине
После победы на американских выборах республиканец Дональд Трамп неоднократно обращался к премьеру Венгрии Виктору Орбану, чтобы узнать его мнение относительно российско-украинской войны.
Об этом пишет венгерская служба Радио Свобода со ссылкой на осведомленных собеседников, передает "Европейская правда".
Как утверждают собеседники журналистов, после 5 ноября Трамп провел несколько телефонных разговоров с Орбаном, во время которых он обращал много внимания на ситуацию в Украине.
Журналисты также узнали, что глава венгерского правительства планирует возобновить свою "миротворческую миссию", готовясь осуществить новые визиты.
Детали остаются неизвестными, хотя собеседники предполагают, что Орбан будет пытаться передать послание Трампу, президенту Владимиру Зеленскому, китайскому лидеру Си Цзиньпину и главе Кремля Владимиру Путину.
Орбан, который поддерживает тесные отношения с Трампом, первым в ЕС поздравил его с победой на президентских выборах в США, не дожидаясь официальных результатов.
Также он заявил о необходимости новой европейской стратегии в отношении Украины и анонсировал "большие планы на будущее " после разговора с Трампом.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что результаты президентских выборов в США создали "совершенно новую" политическую реальность, которая может способствовать миру в Европе.