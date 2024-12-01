СМИ: После победы на выборах Трамп советовался с Орбаном по Украине

После победы на американских выборах республиканец Дональд Трамп неоднократно обращался к премьеру Венгрии Виктору Орбану, чтобы узнать его мнение относительно российско-украинской войны.

Об этом пишет венгерская служба Радио Свобода со ссылкой на осведомленных собеседников, передает "Европейская правда".

Как утверждают собеседники журналистов, после 5 ноября Трамп провел несколько телефонных разговоров с Орбаном, во время которых он обращал много внимания на ситуацию в Украине.

Журналисты также узнали, что глава венгерского правительства планирует возобновить свою "миротворческую миссию", готовясь осуществить новые визиты.

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Детали остаются неизвестными, хотя собеседники предполагают, что Орбан будет пытаться передать послание Трампу, президенту Владимиру Зеленскому, китайскому лидеру Си Цзиньпину и главе Кремля Владимиру Путину.

Орбан, который поддерживает тесные отношения с Трампом, первым в ЕС поздравил его с победой на президентских выборах в США, не дожидаясь официальных результатов.

Также он заявил о необходимости новой европейской стратегии в отношении Украины и анонсировал "большие планы на будущее " после разговора с Трампом.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что результаты президентских выборов в США создали "совершенно новую" политическую реальность, которая может способствовать миру в Европе.