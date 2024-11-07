Орбан про розмову із Трампом: У нас великі плани на майбутнє

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив про "великі плани на майбутнє" після телефонної розмови з Дональдом Трампом, який перемагає на американських виборах.

Про це він написав у X (Twitter), передає "Європейська правда".

Орбан розповів, що вперше поговорив з Трампом після президентських виборів у США.

"Дзвінок з Мар-а-Лаго. Щойно мав першу телефонну розмову з президентом Дональдом Трампом після виборів. У нас великі плани на майбутнє!" – поділився угорський прем’єр.

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Як відомо, Орбан першим у ЄС привітав Трампа із перемогою на президентських виборах, не чекаючи на офіційні результати. Також він заявив про потребу нової європейської стратегії щодо України.

Зокрема, деталями розмови із республіканцем поділився й президент Володимир Зеленський. За його словами, в ході переговорів сторони домовилися розвивати співпрацю між країнами.