У Румунії проходять парламентські вибори

У неділю, 1 грудня, у Румунії стартувало голосування на парламентських виборах, під час якого обиратимуться представників до Палати депутатів і Сенату.

Про це повідомляє агентство AP, передає "Європейська правда".

У неділю, 1 грудня, румуни голосують на парламентських виборах, які проходять між двотуровою президентською гонкою, перший тур якої занурив країну у заворушення після звинувачень у порушеннях на виборах і російському втручанні.

Виборчі дільниці по всій країні відкрилися о 07:00 і закриваються о 21:00.

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За даними Центрального виборчого бюро, до 11:00 ранку проголосували 2,2 мільйона людей – близько 12,5% виборців, які мають право голосу.

Зазначимо, голосування відбувається через тиждень після першого туру президентських перегонів, в якому найбільшу кількість голосів здобув ультраправий та проросійський шовініст Келін Джорджеску. На другому місці опинилася Елена Ласконі.

Як цитує The Romania Journal, президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що "це дуже важливе голосування, оскільки у парламенті голосують за закони Румунії, голосують за уряд".

У виборчих перегонах беруть участь 39 партій та 19 організацій меншин.

Для проходження до парламенту політичні партії повинні набрати щонайменше 5% голосів на національному рівні. Політичні альянси з двох партій повинні набрати 8%, альянси з трьох партій – 9%, а альянси з чотирьох і більше партій – 10%.

Нагадаємо, Джорджеску – відомий ультраправими та антизахідними поглядами – сенсаційно переміг у першому турі виборів президента Румунії, набравши понад 22% голосів.

Національна рада телебачення і радіомовлення Румунії попросила Єврокомісію почати офіційне розслідування щодо TikTok і можливого неналежного використання платформи.

Як писали, Вища рада оборони країни заявила, що має докази втручання, і що Румунія є мішенню для ворожих акторів, таких як Росія. Також стверджують, що TikTok надав одному з кандидатів більше уваги і не змушував його маркувати контент як політичний. TikTok відкинув ці звинувачення.

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