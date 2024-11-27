У Румунії попросили Єврокомісію розслідувати вплив TikTok на сенсаційний результат одіозного кандидата

Національна рада телебачення і радіомовлення Румунії просить Єврокомісію почати офіційне розслідування щодо застосунку TikTok і можливого неналежного використання платформи, що забезпечило лідерство у першому турі президентських виборів маловідомого ультраправого політика Келіна Джорджеску.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Digi24.

Заступник голови відомства Валентин Александру Жукан зазначив, що кампанія на платформі з використанням скоординованих акаунтів та збільшення видимості контенту за допомогою алгоритмів, ймовірно, була одним з ключових факторів сенсаційного результату до того маловідомого Джорджеску.

"Ці дії викликали підозри у маніпуляції громадською думкою через неналежне використання платформи TikTok і нестачу прозорості щодо управління політичним контентом", – зазначив він.

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Жукан нагадав, що європейський Акт про цифрові послуги вимагає від особливо великих платформ оцінювати системні ризики, що можуть виникати через роботу сервісів, що включає у тому числі можливий вплив на демократичні процеси.

"Алгоритми TikTok розганяли контент кампанії на користь конкретного кандидата, створивши дисбаланс у виборчій конкуренції… Не було презентовано ніяких заходів для оцінки чи зниження цього ризику", – зазначив посадовець.

Він вважає, що фактор TikTok мав значний вплив на перший тур президентських виборів у Румунії, оскільки платформа посприяла створенню нечесної переваги для одного кандидата, маніпуляції громадською думкою через немаркований контент, експлуатацію молодих користувачів, які становлять більшість аудиторії (8,9 млн у Румунії). За Джорджеску проголосували 31% людей у віці 18-24 років.

Єврокомісію закликають почати розслідування щодо виконання TikTok вимог Акту про цифрові послуги, особливо у частині щодо прозорості алгоритмів і системних ризиків.

Також закликають вимагати від TikTok опублікувати детальний аналіз ризиків втручання у демократичний процес у контексті роботи платформи у Румунії та опублікувати звіт про прозорість алгоритмів, зокрема у контексті передвиборчої реклами перед першим туром виборів.

Очільниця ліберальної політичної групи Європарламенту вимагає від генерального директора TikTok прийти до законодавчого органу ЄС і відповісти на питання про роль соцмережі у виборах президента Румунії.

У румунських містах ввечері 26 листопада пройшли протести молоді проти ультраправого кандидата в президенти.

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