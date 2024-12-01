Грузинська влада образилась на Байдена через зупинку стратегічного партнерства

Грузинський прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе назвав рішення адміністрації Джо Байдена призупинити стратегічне партнерство з Грузією "тимчасовим явищем".

Таке він сказав на пресконференції в неділю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Кобахідзе заявив журналістам, що чинна досі адміністрація США намагається залишити "максимально важкий спадок" майбутній адміністрації Дональда Трампа.

"Вони роблять це стосовно України, а тепер роблять і стосовно Грузії", – ствердив він, додавши, що нинішнє рішення про стратегічне партнерство не має "принципового значення".

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Премʼєр Грузії заявив, що влада чекає можливості обговорити ситуацію у двосторонніх відносинах із Трампом, оскільки саме на нього покладає ухвалення остаточних рішень у цьому звʼязку.

"Що б Трамп не сказав, так і буде. Тому для нас головне – відносини з Дональдом Трампом", – підсумував Кобахідзе.

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про рішення призупинити стратегічне партнерство з Грузією після рішення "Грузинської мрії" заморозити процес вступу країни до Європейського Союзу.

На цьому тлі в Грузії третій день поспіль тривають масштабні антиурядові протести, які позначились жорсткими діями силовиків.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".