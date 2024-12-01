Грузинська влада образилась на Байдена через зупинку стратегічного партнерства
Грузинський прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе назвав рішення адміністрації Джо Байдена призупинити стратегічне партнерство з Грузією "тимчасовим явищем".
Таке він сказав на пресконференції в неділю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".
Кобахідзе заявив журналістам, що чинна досі адміністрація США намагається залишити "максимально важкий спадок" майбутній адміністрації Дональда Трампа.
"Вони роблять це стосовно України, а тепер роблять і стосовно Грузії", – ствердив він, додавши, що нинішнє рішення про стратегічне партнерство не має "принципового значення".
Премʼєр Грузії заявив, що влада чекає можливості обговорити ситуацію у двосторонніх відносинах із Трампом, оскільки саме на нього покладає ухвалення остаточних рішень у цьому звʼязку.
"Що б Трамп не сказав, так і буде. Тому для нас головне – відносини з Дональдом Трампом", – підсумував Кобахідзе.
Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про рішення призупинити стратегічне партнерство з Грузією після рішення "Грузинської мрії" заморозити процес вступу країни до Європейського Союзу.
На цьому тлі в Грузії третій день поспіль тривають масштабні антиурядові протести, які позначились жорсткими діями силовиків.
Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".