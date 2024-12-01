Грузинские власти обиделись на Байдена из-за остановки стратегического партнерства

Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал решение администрации Джо Байдена приостановить стратегическое партнерство с Грузией "временным явлением".

Такое он сказал на пресс-конференции в воскресенье, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Кобахидзе заявил журналистам, что действующая до сих пор администрация США пытается оставить "максимально тяжелое наследство" будущей администрации Дональда Трампа.

"Они делают это в отношении Украины, а теперь делают и в отношении Грузии", – утвердил он, добавив, что нынешнее решение о стратегическом партнерстве не имеет „принципиального значения".

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Премьер Грузии заявил, что власти ждут возможности обсудить ситуацию в двусторонних отношениях с Трампом, поскольку именно на него возлагает принятие окончательных решений в этой связи.

"Что бы Трамп ни сказал, так и будет. Поэтому для нас главное – отношения с Дональдом Трампом", – подытожил Кобахидзе.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о решении приостановить стратегическое партнерство с Грузией после решения "Грузинской мечты" заморозить процесс вступления страны в Европейский союз.

На этом фоне в Грузии третий день подряд продолжаются масштабные антиправительственные протесты, которые обозначились жесткими действиями силовиков.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власть Грузии меняет внешний курс и дает старт революции".