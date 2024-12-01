Соціал-демократи перемагають на дострокових виборах в Ісландії

Соціал-демократична партія Ісландії, яка востаннє була при владі в країні у 2009-2013 роках, лідирує за результатом підрахунку голосів на парламентських виборах.

Про це в неділю, 1 грудня, повідомляє ісландський суспільний мовник RÚV, пише "Європейська правда".

Після підрахунку 100% голосів соціал-демократи отримують 20,8% голосів виборців, або 15 місць у 63-місному парламенті Ісландії – Альтингу.

За ними слідує консервативна Партія незалежності Ісландії, яка отримала 19,4% і 14 мандатів, і центристська Партія реформ з 11 місцями і 15,8% голосів.

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До парламенту Ісландії також увійшли ще три політсили: Народна партія з 10 мандатами (13,8% голосів), Центристська партія – 8 мандатів (12,1%) та Прогресивна партія – 5 мандатів (7,8% голосів).

Снігова буря, яка накрила Ісландію, на кілька годин затримала підрахунок голосів у північних і східних частинах країни.

Ісландський прем'єр-міністр Б'ярні Бенедиктссон розпустив парламент у жовтні і призначив дострокові вибори, посилаючись на все більші розбіжності між трьома партіями коаліції – його Партією незалежності, Прогресивною партією і Ліво-зеленими.

Результати показують, що коаліція, яка перебувала при владі в Ісландії протягом останніх семи років, не матиме більшості, а Ліво-зелені взагалі не пройшли до парламенту.

Соціал-демократи та "реформісти", як повідомлялось раніше, виступають за членство Ісландії в Європейському Союзі та отримують у сумі понад 36% голосів.