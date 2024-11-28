Проєвропейські партії Ісландії лідирують за два дні до дострокових виборів

Ісландські партії, які виступають за членство країни в Європейському Союзі, вперше за останні десять років лідирують в опитуваннях за два дні до дострокових виборів.

Про це йдеться в публікації Reuters, пише "Європейська правда".

Перспектива членства Ісладії в ЄС з'явилася у виборчій кампанії в країні вперше за понад десятиліття, і опитування показують, що виборці підтримують партії, які виступають за членство в ЄС.

Опитування показують, що членство в ЄС стало більш популярним: трохи більше 45% ісландських виборців виступають за нього, 35% – проти, а решта не визначилися.

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Частково це пов'язано з кризою вартості життя в Ісландії: вважається, що членство в ЄС може сприяти розвитку економіки за рахунок зменшення торговельних бар'єрів, а вступ до єврозони зменшить волатильність обмінного курсу.

Партія реформ Ісландії, яка лідирує в опитуваннях разом із Соціал-демократичним альянсом, прагне провести референдум щодо ЄС у разі перемоги на виборах. Опитування дають двом партіям 40% голосів.

Співзасновник Партії реформ Йон Стейндор Вальдімарссон сказав, що в разі входження партії в уряд референдум щодо вступу Ісландії в ЄС може відбутися протягом наступних чотирьох років.

Але ісландські соціал-демократи, пише Reuters, вважають референдум передчасним, кажучи, що він може спричинити розкол у країні.

Країна подала заявку на членство в ЄС у 2009 році після фінансової кризи, але переговори були припинені у 2013 році.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ісландії Б'ярні Бенедиктссон розпустив парламент у жовтні і призначив вибори на 30 листопада.

Бенедіктссон, який пробув на посаді премʼєра менше року, звинуватив у ситуації, що склалася, дедалі більші розбіжності між трьома керівними партіями у різних питаннях – від зовнішньої політики до проблем із шукачами притулку.

Викликами для уряду стали також економічні труднощі та серія вивержень вулкана на півострові Рейк’янес, через які мешканці цілого містечка змушені були поїхати звідти, ймовірно назавжди.