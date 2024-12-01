Социал-демократы побеждают на досрочных выборах в Исландии

Социал-демократическая партия Исландии, которая в последний раз была у власти в стране в 2009-2013 годах, лидирует по результатам подсчета голосов на парламентских выборах.

Об этом в воскресенье, 1 декабря, сообщает исландский общественный вещатель RÚV, пишет "Европейская правда".

После подсчета 100% голосов социал-демократы получают 20,8% голосов избирателей, или 15 мест в 63-местном парламенте Исландии – Альтинге.

За ними следует консервативная Партия независимости Исландии, которая получила 19,4% и 14 мандатов, и центристская Партия реформ с 11 местами и 15,8% голосов.

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В парламент Исландии также вошли еще три политсилы: Народная партия с 10 мандатами (13,8% голосов), Центристская партия – 8 мандатов (12,1%) и Прогрессивная партия – 5 мандатов (7,8% голосов).

Снежная буря, которая накрыла Исландию, на несколько часов задержала подсчет голосов в северных и восточных частях страны.

Исландский премьер-министр Бьярни Бенедиктссон распустил парламент в октябре и назначил досрочные выборы, ссылаясь на все большие разногласия между тремя партиями коалиции – его Партией независимости, Прогрессивной партией и Лево-зелеными.

Результаты показывают, что коалиция, которая находилась у власти в Исландии в течение последних семи лет, не будет иметь большинства, а Лево-зеленые вообще не прошли в парламент.

Социал-демократы и "реформисты", как сообщалось ранее, выступают за членство Исландии в Европейском Союзе и получают в сумме более 36% голосов.