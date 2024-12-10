В Міноборони хочуть, щоб Естонія підготувала та оснастила українську бригаду

Очільник Міністерства оборони України Рустем Умєров проінформував делегацію Естонії на чолі із прем'єр-міністром країни Крістеном Міхалом щодо важливості підготовки та оснащення однієї з українських бригад за підтримки естонських союзників.

Про це повідомило оборонне відомство, передає "Європейська правда".

Як розповів Умєров, під час зустрічі з естонською делегацією він окремо наголосив на важливості підготовки та оснащення однієї з українських бригад за підтримки Естонії.

Також українська делегація поінформувала естонців щодо поточної ситуації на полі бою, а також вони обговорили перспективи подальшого зміцнення співпраці у сфері кібербезпеки.

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Також Умєров розповів Міхалу про пріоритети українського оборонного сектору.

Нещодавно стало відомо, що естонська оборонна компанія Frankenburg Technologies розпочне випробування власних зенітних ракет в Україні наступного року.

У понеділок, 9 грудня, прем’єр-міністри України та Естонії підписали спільну заяву, у якій, серед іншого, закликали ЄС до посилення санкційного тиску на Росію.