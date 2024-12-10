В Минобороны хотят, чтобы Эстония подготовила и оснастила украинскую бригаду

Глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров проинформировал делегацию Эстонии во главе с премьер-министром страны Кристеном Михалом о важности подготовки и оснащения одной из украинских бригад при поддержке эстонских союзников.

Об этом сообщило оборонное ведомство, передает "Европейская правда".

Как рассказал Умеров, во время встречи с эстонской делегацией он отдельно подчеркнул важность подготовки и оснащения одной из украинских бригад при поддержке Эстонии.

Также украинская делегация проинформировала эстонцев о текущей ситуации на поле боя, а также они обсудили перспективы дальнейшего укрепления сотрудничества в сфере кибербезопасности.

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Также Умеров рассказал Михалу о приоритетах украинского оборонного сектора.

Недавно стало известно, что эстонская оборонная компания Frankenburg Technologies начнет испытания собственных зенитных ракет в Украине в следующем году.

В понедельник, 9 декабря, премьер-министры Украины и Эстонии подписали совместное заявление, в котором, среди прочего, призвали ЕС к усилению санкционного давления на Россию.