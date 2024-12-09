Україна та Естонія у спільній заяві закликали до посилення санкційного тиску на Росію

У понеділок, 9 грудня, прем’єр-міністри України та Естонії – Денис Шмигаль та Крістен Міхал – підписали спільну заяву, у якій, серед іншого, закликали ЄС до посилення санкційного тиску на Росію.

Про це повідомив прем’єр-міністр України, передає "Європейська правда".

У понеділок, 9 грудня, Шмигаль та Міхал провели зустріч, за підсумками якої підписали спільну заяву.

У ній, зокрема, вони закликали ЄС до посилення санкційного тиску на Росію, встановлення повного торговельного ембарго, санкцій проти "Газпрому", російських нафтових компаній та "Росатому".

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Сторони також домовилися про посилення санкцій для протидії тіньовому флоту Росії.

Глави урядів країн задекларували зміцнення двосторонньої партнерської співпраці та підтвердили рішучість протистояти російському агресору.

Вони акцентували на беззастережній політичній підтримці України з боку Естонії з усіх важливих питань та домовились про підтримку "плану перемоги" президента Володимира Зеленського та запрошення України до членства в НАТО.

Також у заяві акцентували на непохитній підтримці Естонією вступу України до Європейського Союзу.

Як відомо, Міхал 9 грудня перебуває з візитом у Києві, де він вшанував пам’ять загиблих воїнів України біля Михайлівського собору разом із лідером німецької опозиції Фрідріхом Мерцом.

Нагадаємо, дві країни Європейського Союзу – Латвія та Литва – відмовились підтримати проєкт 15-го пакета санкцій ЄС на зустрічі постійних представників у Брюсселі в пʼятницю, 6 грудня.

Пропозиції, які підготувала державам-членам Європейська комісія, передбачають додавання до санкційного списку 29 юридичних і 54 фізичних осіб. Очікується, що вперше там будуть присутні компанії з Китаю – це відповідь на інформацію про підтримку ними військового виробництва в Росії.

Також йдеться про нові заходи для боротьби з "тіньовим флотом" Росії, яким вона обходить стелю цін на нафту, що транспортується морем: включення до чорного списку 48 танкерів.