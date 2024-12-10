У Словаччині нарешті змінять єдину вулицю імені пронацистського лідера Тісо

Рада села Варін на півночі Словаччини вирішила перейменувати вулицю, названу на честь очільника нацистської словацької держави часів Другої світової війни Йозефа Тісо – єдиної в усій країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TASR.

За перейменування вулиці Тісо у Варіні проголосували девʼять із десяти членів ради села.

Це було вимогою Адміністративного суду в Банській Бистриці, який у червні 2024 року зобов'язав перейменувати вулицю протягом шести місяців.

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Тепер у селі зʼявиться вулиці імені Юзефа Ноги – католицького священника родом звідси, який помер у 2002 році у 55-річному віці. Перейменування набуде чинності з 1 січня 2025-го.

Вулиця у Варіні була названа на честь Йозефа Тісо у 1993 році, через кілька місяців після поділу Чехословаччини.

Тісо у 1939 році очолив незалежну Словацьку Республіку, яка підтримувала нацистський режим Адольфа Гітлера. Після поразки Берліна у Другій світовій війні Тісо втік до Баварії, та його затримали, звинуватили у воєнних злочинах та повісили.

За правління Тісо з Варін депортували до концтаборів усі 25 єврейських родин, жодна з яких у село не повернулась.

Варін був єдиним населеним пунктом у Словаччині, де була вулиця імені Йозефа Тісо.

Нагадаємо, у 2020 році станцію метро "Вулиця маврів" в Берліні вирішили перейменувати через дискримінаційний характер теперішньої назви.