В Словакии наконец-то изменят единственную улицу имени пронацистского лидера Тисо

Совет села Варин на севере Словакии решил переименовать улицу, названную в честь главы нацистского словацкого государства времен Второй мировой войны Йозефа Тисо – единственной во всей стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TASR.

За переименование улицы Тисо в Варине проголосовали девять из десяти членов совета села.

Это было требованием Административного суда в Банской Быстрице, который в июне 2024 года обязал переименовать улицу в течение шести месяцев.

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Теперь в селе появится улица имени Юзефа Ноги – католического священника родом отсюда, который умер в 2002 году в 55-летнем возрасте. Переименование вступит в силу с 1 января 2025-го.

Улица в Варине была названа в честь Йозефа Тисо в 1993 году, через несколько месяцев после раздела Чехословакии.

Тисо в 1939 году возглавил независимую Словацкую Республику, которая поддерживала нацистский режим Адольфа Гитлера. После поражения Берлина во Второй мировой войне Тисо бежал в Баварию, но его задержали, обвинили в военных преступлениях и повесили.

При правлении Тисо из Варин депортировали в концлагеря все 25 еврейских семей, ни одна из которых в село не вернулась.

Варин был единственным населенным пунктом в Словакии, где была улица имени Йозефа Тисо.

Напомним, в 2020 году станцию метро "Улица мавров" в Берлине решили переименовать из-за дискриминационного характера нынешнего названия.