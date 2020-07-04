В Берліні переіменують станцію метро "Вулиця маврів", бо дискримінаційна

Станцію метро "Вулиця маврів" в Берліні перейменують через дискримінаційний характер теперішньої назви.

Про це в п'ятницю, 3 липня, повідомила берлінська транспортна компанія BVG, пише "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Рішення прийняли після тривалих дебатів про дискримінаційний характер назви "Вулиця маврів".

"З розуміння і поваги до суперечливих спорів навколо назви вулиці BVG вирішила не використовувати її для назви станції. Як світова компанія і один з найбільших роботодавців столиці, BVG відмовляється від будь-якої форми расизму або іншої дискримінації", - сказано в заяві компанії.

Станцію метро переіменують на честь російського композитора Михайла Глінки. За даними компанії, перейменування буде тривати кілька тижнів, воно повинно завершитися до кінця 2020 року.

Відзначається, що влада берлінського району Мітте перевірить, чи потрібно перейменувати саму вулицю, однак це може тривати значно довше. Сам спір про назву триває вже кілька років.

Нову назву станція отримає по імені сусідньої вулиці. Російський композитор Михайло Глінка неодноразово приїжджав, жив і навчався в Берліні. Глінка помер в Берліні в 1857 році.