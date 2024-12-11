Зеленський розповів, як розуміє обіцянку Трампа закінчити війну "за 24 години"

Президент Володимир Зеленський заявив, що не сприймає буквально передвиборчу обіцянку Дональда Трампа завершити війну в Україні "за 24 години".

Як повідомляє "Європейська правда", про це глава держави сказав в інтервʼю американському телеканалу CBN.

На думку Зеленського, в українців нині є надія на Трампа в контексті завершення повномасштабного російського вторгнення, позаяк "у нього позиція сильного президента".

"І що він через цю силу – а Путін розуміє тільки силу – що поруч з нами, поруч зі мною буде сильний президент сильної країни. І що ми досягнемо миру через цю силу", – додав він.

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Глава держави визнав, що слова Трампа про можливість завершити війну "за 24 години" – "безумовно, це питання ж не про те, що він за добу повинен вирішити таке".

"Я його слова розумію, що він (Трамп. – Ред.) хоче це зробити (завершити війну в Україні. – Ред.) швидко. І мені здається, що це важливо, щоб це було швидше, тому що кожного дня ми втрачаємо людей", – додав Зеленський.

Він водночас наголосив, що завершення війни в Україні має відбутись таким чином, щоб вона "не мала можливості розпочатись знову".

Нагадаємо, понад 44% українців кажуть про довіру до обраного президента США Дональда Трампа, що суттєво більше, ніж в усіх європейських країнах.

Сам Трамп після зустрічі із Зеленським нещодавно теж заявив, що Україна хоче укласти угоду для припинення війни, а план для цього перебуває в процесі формування.