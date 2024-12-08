Трамп: "Україна та Зеленський" хочуть угоди для зупинки війни

Обраний президент США Дональд Трамп після зустрічі з Володимиром Зеленським у Парижі та на тлі падіння режиму Башара Асада в Сирії заявив про бажання Києва укласти угоду про зупинку війни.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, пише "Європейська правда".

Майбутній президент США на тлі оголошення сирійськими повстанцями столиці Дамаска "вільної" від режиму заявив, що Башара Асада "більше немає" і він втік зі своєї країни. А Росія, за словами Трампа, більше не зацікавлена у захисті свого сирійського союзника.

"Росії взагалі не було сенсу там (у Сирії. – Ред.) бути. Вони втратили будь-який інтерес до Сирії через Україну, де близько 600 тисяч російських солдатів лежать пораненими або вбитими у війні, яка ніколи не повинна була розпочатися і може тривати вічно", – написав Трамп.

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Він додав, що Росія та Іран зараз перебувають в ослабленому стані, одна – через Україну та погану економіку, а інший – через Ізраїль та його військові успіхи.

"Так само Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду і зупинити божевілля. Вони безглуздо втратили 400 тисяч солдатів і набагато більше цивільних. Необхідно негайно припинити вогонь і почати переговори", – заявив Трамп.

Він зазначив, що "добре знає Владіміра" і настав "його час діяти". Трамп додав, що Китай також може допомогти і "світ чекає" на це.

Президент Володимир Зеленський у Парижі 7 грудня провів зустріч з французьким колегою Емманюелем Макроном та обраним президентом США Дональдом Трампом. Після зустрічі він зазначив, що "ми всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше та справедливо".

Зустріч Зеленського, Макрона і Трампа тривала близько 35 хвилин.