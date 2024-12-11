Зеленский рассказал, как понимает обещание Трампа закончить войну "за 24 часа"

Президент Владимир Зеленский заявил, что не воспринимает буквально предвыборное обещание Дональда Трампа завершить войну в Украине "за 24 часа".

Как сообщает "Европейская правда", об этом глава государства сказал в интервью американскому телеканалу CBN.

По мнению Зеленского, у украинцев сейчас есть надежда на Трампа в контексте завершения полномасштабного российского вторжения, поскольку "у него позиция сильного президента".

"И что он через эту силу – а Путин понимает только силу – что рядом с нами, рядом со мной будет сильный президент сильной страны. И что мы достигнем мира через эту силу", – добавил он.

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Глава государства признал, что слова Трампа о возможности завершить войну "за 24 часа" – "безусловно, это вопрос же не о том, что он за сутки должен решить такое".

"Я его слова понимаю, что он (Трамп. – Ред.) хочет это сделать (завершить войну в Украине. – Ред.) быстро. И мне кажется, что это важно, чтобы это было быстрее, потому что каждый день мы теряем людей", – добавил Зеленский.

Он одновременно подчеркнул, что завершение войны в Украине должно состояться таким образом, чтобы она "не имела возможности начаться снова".

Напомним, более 44% украинцев говорят о доверии к избранному президенту США Дональду Трампу, что существенно больше, чем во всех европейских странах.

Сам Трамп после встречи с Зеленским недавно тоже заявил, что Украина хочет заключить соглашение для прекращения войны, а план для этого находится в процессе формирования.