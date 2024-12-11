Зеленський критикує нерішучість США та ЄС щодо проросійської влади Грузії

Президент Володимир Зеленський вважає, що Захід недостатньо рішуче відреагував на ситуацію в Грузії та зусилля Росії зі встановлення контролю над цією державою.

Про це він сказав в інтервʼю американському телеканалу CBN, повідомляє "Європейська правда".

Глава держави наголосив, що програш України призведе до "вибухів війни" в інших куточках світу – як у Європі, так і за її межами, згадавши як приклад ситуацію в Грузії.

"Дії Америки на сьогодні щодо ситуації у Грузії, я вважаю, слабкі. Все дуже схоже. Була частина окупована (Росією. – Ред.) в Грузії. Нічого з нею не сталося, там просто мертва частина в Грузії. Там нічого не має живого. Там немає тієї цивілізації тощо", – сказав президент.

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Зеленський додав, що так Москва навмисне створила заморожений конфлікт, щоб не дати можливість Грузії розвиватись та бути в Європейському Союзі і в НАТО.

"І сьогодні в Грузії, яка вчора була вільною, демократичною, сьогодні вона узурпована олігархами. Вся влада належить бізнесу, який пов'язаний напряму з Москвою, з енергетикою тощо", – стверджує глава держави, додавши, що грузинська влада сьогодні "повністю під політичним керуванням Російської Федерації".

"Які сильні заходи зробили Сполучені Штати Америки зараз? Які сильні заходи зробили європейські держави? Я не бачу, я вам кажу відверто. В Молдові те саме буде відбуватись далі, є високі ризики", – вказав Зеленський.

Нагадаємо, з 28 листопада в Грузії тривають масові протести через рішення "Грузинської мрії" зупинити рух до ЄС до 2029 року.

Під час протестів насильства з боку силовиків та "тітушок" зазнають не тільки протестувальники, а й журналісти, які висвітлюють протистояння у Тбілісі.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".