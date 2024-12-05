Україна ввела санкції проти Іванішвілі та його 19 спільників

Президент Володимир Зеленський у четвер, 5 грудня, підписав указ щодо санкцій проти частини влади Грузії, оскільки та, за його словами, здає країну очільнику Кремля Владіміру Путіну.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на відеозвернення Зеленського.

Зранку 5 грудня Зеленський підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції.

Президент конкретизував, що Україна застосувала санкції проти почесного голови та засновника керівної партії Грузії "Грузинська мрія", проросійського олігарха Бідзіни Іванішвілі та його 19 спільників.

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"Це санкції проти тієї частини влади зараз у Грузії, яка здає Грузію Путіну", – акцентував він.

Президент закликав Європу та Америку діяти так само принципово.

"Так буває в міжнародних справах: якщо вчасно не відреагувати або якщо відреагувати непринципово, то далі – втрачені десятиліття і країни, позбавлені свободи", – вважає він.

Нагадаємо, у Грузії з 28 листопада тривають протести після заяви прем’єра про те, що Тбілісі до 2029 року ставить на паузу питання про відкриття перемовин про вступ до ЄС.

Балтійські держави вже оголосили санкції проти грузинських посадовців, дотичних до розгону протестів, у тому числі фактичного лідера партії влади, олігарха Бідзіни Іванішвілі.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".