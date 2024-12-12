Як лесбійка, що живе з мігранткою, "лагодить" імідж проросійських ультраправих Німеччини

У лютому 2025 року проросійська ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" вперше йде на вибори з власним кандидатом у канцлери. А точніше – кандидаткою.

Треба відразу відзначити, що за підсумками цього виборчого циклу "АдН" не має шансів увійти в уряд. Проте рішення вперше офіційно висунути свого кандидата називають серйозним посиленням претензій партії на владу в Німеччині.

Партійні стратеги "АдН" вірять, що після виборів-2025 політична сила має реальні шанси взяти владу у свої руки за чотири роки, у 2029-му.

Про ту, хто стане обличчям кампанії "Альтернативи для Німеччини" у найближчі два місяці, читайте в статті журналістки "Європейська правда" Христини Бондарєвої Матір, лесбійка та "подруга Путіна": усе про лідерку німецьких ультраправих Алісу Вайдель. Далі – стислий її виклад.

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Аліса Вайдель є досить одіозною навіть для такої суперечливої та скандальної партії, як "АдН".

45-річна економістка – співлідерка партії "Альтернативи для Німеччини", в якій переважно домінують чоловіки.

І це не все! Ультраправою партією, що виступає проти мігрантів та одностатевих партнерств, керує відкрита лесбійка, що живе у зареєстрованому партнерстві з мігранткою та виховує дітей за кордоном.

Її дід був членом Націонал-соціалістичної робітничої партії та СС і під час Другої світової працював військовим суддею у Варшаві.

На жодній із робіт не затримувалась довше року чи двох.

Найдовше Вайдель прожила в Китаї. Тому не дивно, що говорить і мандаринською мовою.

Іронія полягає в тому, що перебування майбутнього політика у Піднебесній підтримувалося стипендіями, у тому числі від Фонду Конрада Аденауера, наближеного до Християнсько-демократичного союзу (ХДС) – нині головного конкурента "АдН".

Аліса Вайдель донині веде життя на дві країни, живучи то у Швейцарії, то в Німеччині, зокрема у Берліні, коли Бундестаг збирається на засідання.

Щодо політичних поглядів, то Вайдель є прихильницею "Залізної леді" Маргарет Тетчер.

Вона виступала за низькі податки, скорочення соціальних виплат і приватизацію – погляди, близькі й кандидатці у канцлери від "АдН".

"Я вражена її біографією, її рухом проти течії, навіть тоді, коли речі ставали неприємними. Тетчер очолила Британію, коли країна перебувала в економічному занепаді, і повернула її на правильний шлях", – говорить Вайдель, натякаючи на паралелі з її теперішнім становищем та актуальною економічною ситуацією у Німеччині.

Вайдель послідовно підтримувала реформування ЄС, а якщо реформи зазнають невдачі – то хотіла б добитися Dexit.

Будучи прихильницею традиційних джерел енергії, Вайдель відверто дивиться у бік Росії.

Вона хоче безперешкодної торгівлі з РФ та негайного скасування антиросійських санкцій заради "доступного" енергопостачання. Ці пункти містяться і у передвиборчій програмі "АдН" – на додачу до вимоги відремонтувати газопровід "Північний потік" та розширити економічні відносини Німеччини з Євразійським економічним союзом.

Щодо поглядів на російсько-українську війну лідерки проросійської партії номер один у Німеччині, то у них навряд чи може щось здивувати українців.

Вайдель хоче негайного припинення не тільки військової, а й фінансової допомоги Україні та не бачить нашу державу членом ЄС і НАТО у майбутньому.

Та, на щастя, за підсумками цієї кампанії "Альтернативи для Німеччини" не буде в уряді.

Проте у партії вважають, що мають всі шанси прийти до влади у 2029 році.

І обрання новим обличчям партії Аліси Вайдель може стати початком руху в цьому напрямку.

Докладніше – в матеріалі Христини Бондарєвої Матір, лесбійка та "подруга Путіна": усе про лідерку німецьких ультраправих Алісу Вайдель.