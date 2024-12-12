В феврале 2025 года пророссийская ультраправая партия "Альтернатива для Германии" впервые идет на выборы с собственным кандидатом в канцлеры.

Надо сразу отметить, что по итогам этого избирательного цикла "АдГ" не имеет шансов войти в правительство. Однако решение впервые официально выдвинуть своего кандидата называют серьезным усилением претензий партии на власть в Германии.

Партийные стратеги "АдГ" верят, что после выборов-2025 политическая сила имеет реальные шансы взять власть в свои руки через четыре года, в 2029-м.

О том, кто станет лицом кампании "Альтернативы для Германии" в ближайшие два месяца, читайте в статье журналистки "Европейская правда" Кристины Бондаревой Мать, лесбиянка и "подруга Путина": все о лидере немецких ультраправых Алисе Вайдель. Далее – краткое ее изложение.

Реклама:

Алиса Вайдель является достаточно одиозной даже для такой противоречивой и скандальной партии, как "АдГ".

45-летняя экономистка – одна из лидеров партии "Альтернатива для Германии", в которой преимущественно доминируют мужчины.

И это не все! Ультраправой партией, выступающей против мигрантов и однополых партнерств, руководит открытая лесбиянка, живущая в зарегистрированном партнерстве с мигранткой и воспитывающая детей за рубежом.

Ее дед был членом Национал-социалистической рабочей партии и СС, а во время Второй мировой работал военным судьей в Варшаве.

Ни на одной из работ не задерживалась дольше года или двух.

Дольше всего Вайдель прожила в Китае. Поэтому неудивительно, что говорит и на мандаринском языке.

Ирония заключается в том, что пребывание будущего политика в Поднебесной поддерживалось стипендиями, в том числе от Фонда Конрада Аденауэра, приближенного к Христианско-демократическому союзу (ХДС) – ныне главному конкуренту "АдГ".

Алиса Вайдель по сей день ведет жизнь на две страны, живя то в Швейцарии, то в Германии, в частности в Берлине, когда Бундестаг собирается на заседание.

Что касается политических взглядов, то Вайдель является сторонницей "Железной леди" Маргарет Тэтчер.

Она выступала за низкие налоги, сокращение социальных выплат и приватизацию – взгляды, близкие и кандидату в канцлеры от "АдГ".

"Я поражена ее биографией, ее движением против течения, даже тогда, когда вещи становились неприятными. Тэтчер возглавила Британию, когда страна находилась в экономическом упадке, и вернула ее на правильный путь", – говорит Вайдель, намекая на параллели с ее нынешним положением и актуальной экономической ситуацией в Германии.

Вайдель последовательно поддерживала реформирование ЕС, а если реформы потерпят неудачу – то хотела бы добиться Dexit.

Будучи сторонницей традиционных источников энергии, Вайдель откровенно смотрит в сторону России.

Она хочет беспрепятственной торговли с РФ и немедленной отмены антироссийских санкций ради "доступного" энергоснабжения. Эти пункты содержатся и в предвыборной программе "АдГ" – в дополнение к требованию отремонтировать газопровод "Северный поток" и расширить экономические отношения Германии с Евразийским экономическим союзом.

Что касается взглядов на российско-украинскую войну лидера пророссийской партии номер один в Германии, то в них вряд ли может что-то удивить украинцев.

Вайдель хочет немедленного прекращения не только военной, но и финансовой помощи Украине и не видит наше государство членом ЕС и НАТО в будущем.

Но, к счастью, по итогам этой кампании "Альтернативы для Германии" не будет в правительстве.

Однако в партии считают, что имеют все шансы прийти к власти в 2029 году.

И избрание новым лицом партии Алисы Вайдель может стать началом движения в этом направлении.

Подробнее – в материале Кристины Бондаревой Мать, лесбиянка и "подруга Путина": все о лидере немецких ультраправых Алисе Вайдель.