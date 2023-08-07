Німецькі ультраправі погрожують вивести Німеччину з ЄС, якщо його не реформують

Німецька ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") пригрозила вивести Німеччину з ЄС, якщо Євросоюз не реформують протягом, як кажуть у політсилі, "розумного часу".

Про це партія заявила у своїй програмі перед виборами в Європарламент, затвердженій у неділю, 6 серпня, пише "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Згідно з програмою, "АдН" виступає за радикальне реформування Європейського Союзу і перетворення його на вільну конфедерацію держав, стверджуючи, що Європейський парламент має бути розпущений, а Європейський суд – позбавлений більшості своїх повноважень.

"Якщо наші фундаментальні реформаторські підходи не можуть бути реалізовані в існуючій системі ЄС протягом розумного періоду, ми вважаємо за необхідне вихід Німеччини (з Євросоюзу. – Ред.) або впорядкований розпуск Європейського Союзу і створення нового європейського економічного співтовариства за інтересами", – йдеться в програмі партії.

Нова партійна програма, утім, дещо пом'якшена порівняно з попередніми позиціями "АдН". У червневому проєкті передвиборчої програми йшлося, що ЄС вже не підлягає реформуванню, і містився заклик до його повного розпуску.

Під час загальних виборів у Німеччині у 2021 році партія також виступала за вихід Німеччини з ЄС.

Однак, щоб привабити ширший електорат, лідери "АдН" Тіно Хрупалла та Аліса Вайдель наполягали на більш м'якому підході щодо ЄС. Таким чином, остаточний варіант є компромісом з більш радикальним крилом партії, яке все ще наполягає на негайному виході Німеччини з ЄС.

Останніми днями "АдН" вперше за чотири місяці втратила популярність в опитуваннях. Рейтинг партії опустився на один відсотковий пункт і становить 21%, а консервативний блок Християнсько-демократичний союз/Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС) набрав один пункт і тепер має підтримку у 27% респондентів.

Між тим більшість жителів Німеччини виступають проти участі "Альтернатива для Німеччини" у майбутньому уряді.

Більше про посилення позицій ультраправих читайте у статті: Ультраправа загроза: що стоїть за стрибком популярності "друзів Путіна" у Німеччині