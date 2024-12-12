Маршалок Сейму не виключає участі військ Польщі у миротворчій місії в Україні

Маршалок нижньої палати польського парламенту, кандидат у президенти країни від партії "Польща 2050" Шимон Головня не виключив участі польських військ у миротворчій місії в Україні, але це має бути під егідою і в межах структури НАТО.

Його слова цитує Rzeczpospolita, передає "Європейська правда".

Як передає газета, Головня сказав не виключив участі польських військ у миротворчій місії в Україні, коментуючи ініціативу президента Франції Емманюеля Макрона щодо розгортання миротворців в Україні.

Маршалок Сейму зазначив, що "якийсь план (щодо місії в Україні – Ред.) починає зʼявлятися на обрії". Проте він застеріг, що ще далеко до узгодження.

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"З польської перспективи, наша участь у різного роду військових заходах в Україні могла б відбуватися лише під егідою НАТО та в межах структур Альянсу", – акцентував Головня.

Зазначимо, Rzeczpospolita раніше повідомила, що Макрон нібито має задум щодо потенційної європейської миротворчої місії в Україні, яка могла б стати одним із запобіжників від нового нападу Росії.

За інформацією видання, обговорення такої потенційної місії буде ключовою темою розмов Макрона під час його візиту до Варшави 12 грудня.

Ймовірно, Макрон говорив про це з обраним президентом США Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським минулої суботи в Парижі.

Журналісти припускають, що саме це обговорювалося і на його зустрічі тет-а-тет з прем’єром Британії Кіром Стармером в середині листопада, а потім – на зустрічі з представниками країн Північної Європи, Балтії і Польщі 27 листопада.

Перед цим про запланований візит Макрона повідомили й інші польські ЗМІ, зазначивши, що він повʼязаний із переговорами з Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом минулими вихідними.