Маршалок Сейма не исключает участия войск Польши в миротворческой миссии в Украине

Маршалок нижней палаты польского парламента, кандидат в президенты страны от партии "Польша 2050" Шимон Головня не исключил участия польских войск в миротворческой миссии в Украине, но это должно быть под эгидой и в рамках структуры НАТО.

Его слова цитирует Rzeczpospolita, передает "Европейская правда"

Как передает газета, Головня сказал не исключил участия польских войск в миротворческой миссии в Украине, комментируя инициативу президента Франции Эмманюэля Макрона по развертыванию миротворцев в Украине

Маршалок Сейма отметил, что "какой-то план (относительно миссии в Украине – Ред.) начинает появляться на горизонте" Однако он предостерег, что еще далеко до согласования

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"С польской перспективы, наше участие в разного рода военных мероприятиях в Украине могло бы происходить только под эгидой НАТО и в рамках структур Альянса", – акцентировал Головня

Отметим, Rzeczpospolita ранее сообщила, что Макрон якобы имеет замысел относительно потенциальной европейской миротворческой миссии в Украине, которая могла бы стать одним из предохранителей от нового нападения России

По информации издания, обсуждение такой потенциальной миссии будет ключевой темой разговоров Макрона во время его визита в Варшаву 12 декабря

Вероятно, Макрон говорил об этом с избранным президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в минувшую субботу в Париже

Журналисты предполагают, что именно это обсуждалось и на его встрече тет-а-тет с премьером Британии Киром Стармером в середине ноября, а затем – на встрече с представителями стран Северной Европы, Балтии и Польши 27 ноября

Перед этим о запланированном визите Макрона сообщили и другие польские СМИ, отметив, что он связан с переговорами с Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в минувшие выходные