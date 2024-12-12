У Сербії засудили чоловіка до 20 років за ґратами масовий розстріл у 2023 року

У четвер, 12 грудня, у Сербії суд визнав винним і засудив до 20 років ув'язнення молодого чоловіка, який застрелив дев'ятьох людей і поранив 12 під час одного з двох масових вбивств, що сталися у травні 2023 року.

Про це повідомило агентство AP із посиланням на дані правоохоронців, передає "Європейська правда".

У Сербії суд засудив до 20 років ув'язнення чоловіка, який застрелив дев'ятьох людей і поранив 12 у травні 2023 року.

Як акцентували у суду, Урош Блажич "усвідомлював свої дії та їхню незаконність, і з невпинною жорстокістю" вбивав і поранив людей.

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Фото: AP

Фото: AP

Кривава бійня сталася лише через день після того, як підліток з пістолета свого батька застрелив дев'ятьох однокласників і охоронця в початковій школі в центрі Белграда, що стало першою в історії Сербії стріляниною в школі.

Батьки підозрюваного у стрілянині в школі постали перед судом у Белграді. Сам підозрюваний не досяг віку кримінальної відповідальності і перебуває у спеціалізованій психіатричній лікарні.

Тоді ЗМІ писали, що підліток, який відкрив стрілянину в одній зі шкіл сербської столиці Белграда, заздалегідь спланував напад, намалювавши ескізи класних кімнат і склавши список осіб, яких він планував вбити.