Генсек НАТО закликає союзників перейти до мислення воєнного часу

Генсек НАТО Марк Рютте попередив у четвер, що Альянс не готовий до загроз, з якими він зіткнеться з боку Росії в найближчі роки, і закликав до переходу до мислення воєнного часу з набагато більшими витратами на оборону.

Про це сказав Рютте у своїй промові в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Рютте сказав, що за часів холодної війни члени НАТО витрачали на оборону понад 3% ВВП, і майбутні витрати мають бути набагато вищими, ніж нинішній цільовий показник Альянсу в 2%.

"Росія готується до довгострокової конфронтації з Україною і з нами", – сказав Рютте, додавши, що її ворожі дії проти держав-союзниць тільки наростають.

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"Наше стримуванн є добрим станом на зараз, а ось щодо завтра я хвилююся. Ми не готові до того, що чекає на нас через чотири-п'ять років. Небезпека прямує нам на зустріч на повній швидкості…

Те, що відбувається в Україні, може статись і тут", – додав генеральний секретар НАТО, відзначивши, що настав час перейти до "мислення воєнного часу і прискорити оборонне виробництво і оборонні витрати".

Рютте зауважив, що Росія уже перевела свою економіку на військові рейки, й у 2025 році її оборонні витрати сягнуть 7-8% ВВП. Це рекорд з часів холодної війни.

Рютте наголосив, що негайної загрози для альянсу з 32 держав-членів нині немає. Проте він наполіг, що, незалежно від результату війни в Україні, НАТО не буде у безпеці, якщо не буде підготовленим для протидії небезпеці.

Нагадаємо, північноатлантичний Альянс планує встановити нові конкретні цілі щодо того, скільки систем озброєнь мають виробляти країни – члени НАТО, уже у 2025 році.

Відомо, що Польща зробить спільне фінансування оборони в Євросоюзі пріоритетом під час свого головування в ЄС.