Польща сфокусується на спільному фінансуванні оборони під час головування в ЄС

Польща зробить спільне фінансування оборони в Євросоюзі пріоритетом під час свого головування в ЄС, зважаючи на тривогу, викликану війною в Україні та поверненням скептика НАТО Дональда Трампа до Білого дому.

Про це заявив міністр фінансів Польщі Анджей Доманський, йдеться у публікації Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Європейські країни намагаються збільшити витрати на оборону через вторгнення Росії в Україну і погрози Трампа не допомагати їм.

"Європа повинна серйозно поставитися до загрози зі сходу, з боку Росії. Повернення до звичного способу ведення справ не буде. Багато що змінилося", – сказав Доманський журналістам.

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Він наголосив, що потрібен спільний підхід, а не поточна індивідуальна політика. "З моїх розмов з іншими міністрами фінансів випливає, що існує широка підтримка думки про те, що ми повинні робити набагато більше як Європа", – сказав міністр.

Польща перебирає на себе піврічне головування в ЄС на ротаційній основі в січні. Європейська комісія оцінює вартість посилення оборони ЄС у 500 мільярдів євро або більше протягом наступних 10 років і створила нову посаду комісара з питань оборони.

За словами Доманського, міністри фінансів ЄС обговорять можливі моделі фінансування оборони у квітні у Варшаві. Не кажучи, скільки грошей потрібно, він зазначив, що великі проєкти, такі як європейська система протиповітряної оборони, стосуються не лише грошей, але й співпраці між країнами.

Будь-яка модель спільного фінансування, швидше за все, потягне за собою нові спільні запозичення ЄС – суперечливу ідею для Німеччини, яка стикається з юридичними перешкодами для спільного боргу.

Дипломати кажуть, що юридичні питання можна обійти лише в тому випадку, якщо нові запозичення будуть одноразовою реакцією на надзвичайну ситуацію, як після COVID-19.

Нагадаємо, що гаслом польського головування в Раді ЄС буде "Безпека, Європо".

Раніше Варшава повідомляла, що пріоритетами свого головування визначила безпеку, енергетику та конкурентоспроможність.