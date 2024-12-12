Рютте: В обговореннях про мирну угоду щодо України є маленька проблема

Генсек НАТО Марк Рютте прокоментував обговорення потенційної мирної угоди між Україною та Росією на Заході, наголосивши на тому, що всі ці розмови відбуваються без участі глави Кремля Владіміра Путіна.

Про це Рютте сказав у четвер під час публічної дискусії в Брюсселі, пише "Європейська правда".

Генсек НАТО зауважив, що на Заході зараз дуже відкрито обговорюють те, як би мала виглядати мирна угода між Україною та Росією.

"Ми робимо це публічно і відкрито, і це наша сильна сторона. Але тут також є маленька проблема. Я бачу усе це в пресі: гарантії, членство (України) у НАТО – за і проти, погоджуватись чи ні Україні на здачу земель... Якби я зараз сидів у Кремлі, і мене би звали Владімір Владімірович Путін, я б сказав: "Все рухається для мене дуже позитивно! А я навіть не за столом переговорів", – зазначив Рютте.

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У цьому контексті він закликав до більшої стриманості в обговореннях і натомість закликав зробити так, щоб Україна брала участь у потенційних переговорах з позиції сили.

Він згадав, як на початку повномасштабного вторгнення президент Володимир Зеленський відмовився покидати країну, натомість закликав союзників надати зброю.

"Зараз він не потребує більше планів, він знову потребує більше амуніції, ППО і так далі", – сказав Рютте.

"Дуже важливо, щоб будь-яка угода (між Україною та Росією) була доброю… Але знову ж таки, для того, щоб почати обговорювати це, ми ведемо своєрідні дебати між собою, в рамках Альянсу, з нашими європейськими партнерами, не маючи Путіна за столом переговорів, а це ризиковано", – підкреслив ще раз генсек НАТО.

Рютте також попередив, що Альянс не готовий до загроз, з якими він зіткнеться з боку Росії в найближчі роки, і закликав до переходу до мислення воєнного часу з набагато більшими витратами на оборону.

Крім того, Рютте заявив, що у результаті російсько-української повномасштабної війни з лютого 2022 року кількість втрат перевищила мільйон осіб загиблими та пораненими.