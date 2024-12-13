Укр Рус Eng

Суд у Гаазі остаточно підтвердив рішення про компенсації РФ "Нафтогазу" за активи у Криму

Новини — П'ятниця, 13 грудня 2024, 12:47 — Марія Ємець

Суд у Нідерландах відхилив касаційну скаргу Росії на рішення Гаазького арбітражу про відшкодування групі "Нафтогаз" збитків за привласнені активи компанії в окупованому Криму. 

Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу", пише "Європейська правда". 

Верховний суд Королівства Нідерландів відмовив у задоволенні касаційної скарги Росії щодо скасування часткового рішення Гаазького арбітражу щодо відшкодування збитків, завданих незаконною експропріацією активів групи "Нафтогаз" в окупованому Криму.

"Таким чином, нідерландські суди вже вдруге та остаточно підтвердили законність та чинність часткового рішення арбітражного трибуналу при Постійній палаті третейського суду в Гаазі", – зазначили у групі "Нафтогаз". 

Реклама:

Відповідно до часткового рішення від 22 лютого 2019 року трибунал підтвердив свою юрисдикцію в арбітражному провадженні та встановив, що Росія експропріювала активи групи Нафтогаз у Криму в порушення положень міжурядової угоди між Україною та РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій. 

У липні 2022 року Апеляційний суд Гааги відхилив заяву РФ щодо скасування часткового рішення. 

Тепер Верховний суд погодився з позицією арбітражного трибуналу та Апеляційного суду Гааги, що юрисдикція арбітражного трибуналу поширюється виключно на інвестиції, зроблені після 1 січня 1992 року.

Після першого часткового рішення від 2019 року трибунал визначив розмір збитків та у квітні 2023 року постановив сплатити "Нафтогазу" компенсацію у розмірі 5 млрд доларів США, Росія продовжує оскаржувати це рішення.

Нещодавно суд у Фінляндії за клопотанням компаній групи "Нафтогаз" наказав накласти арешт на окремі російські активи в країні задля виконання цього арбітражного рішення. Це стало першим таким прецедентом у Європі. 

Детальніше про це -  у статті Фінський прецедент: як Гельсінкі збільшує шанси добитися компенсації від РФ


Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Міжнародні суди Енергетика Крим
Реклама: