CNN: Трамп запросив на свою інавгурацію "живчика" Мелоні

Обраний президент США Дональд Трамп через неформальні канали вже запросив на свою інавгурацію 20 січня 2025 року кількох іноземних лідерів.

Як пише "Європейська правда", про це дізнався телеканал CNN.

За словами джерел CNN, запрошення на інавгурацію Трампа отримали, серед іншого, президент Сальвадору Наїб Букеле, прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні та президент Аргентини Хав'єр Мілей.

Усі троє, як зазначається, є "близькими союзниками" Трампа. Приміром, республіканець нещодавно тепло відгукувався про Мелоні, назвавши її "справжнім живчиком".

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Одне з джерел CNN розповіло, що запрошення лідерам були здебільшого неформальними, а іноді зʼявлялись мимохідь під час телефонних розмов або обхідними каналами.

Зазвичай на інавгурації президентів США рідко коли присутні лідери іноземних держав, але рішення про те, кого запрошувати, ухвалює саме команда майбутнього президента.

Наразі невідомо, кого ще Трамп планує запросити на інавгурацію. Але нещодавно він припустив, що це можуть бути іноземні лідери, вибір яких він охарактеризував як "дещо ризикований".

ЗМІ раніше довідались, що команда обраного президента США передала запрошення лідеру Китаю Сі Цзіньпіну, але той відмовився.