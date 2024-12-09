Трамп про прем’єрку Італії: Вона справжній живчик

Обраний президент США Дональд Трамп назвав прем'єр-міністерку Італії Джорджію Мелоні "справжнім живчиком" після зустрічі з нею та іншими світовими лідерами в Парижі.

Про це Трамп сказав The New York Post, пише "Європейська правда".

Трамп відзначив, що його зустріч з італійською лідеркою під час відкриття Собору Паризької Богоматері після реставрації була "чудовою", і що у Мелоні було "багато енергії".

"Я багато часу провів з нею", – сказав Трамп про Мелоні, зазначивши, що вони вечеряли разом під час прийому світових лідерів, на якому були присутні 60 осіб.

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"Вона – справжній живчик (в оригіналі – she’s a real live wire), скажу я вам. Вона чудова", – відзначив майбутній президент США.

Мелоні, зі свого боку, опублікувала у своєму Х (Twitter) фото, на якому вона та Дональд Трамп широко усміхаються, та написала, що мала приємну нагоду для діалогу в Єлисейському палаці з Трампом та його соратником Ілоном Маском.

Напередодні президентських виборів у США Мелоні висловлювала позитивні очікування щодо співпраці з адміністрацією Трампа.

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