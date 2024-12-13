CNN: Трамп пригласил на свою инаугурацию "живчика" Мелони

Избранный президент США Дональд Трамп через неформальные каналы уже пригласил на свою инаугурацию 20 января 2025 года нескольких иностранных лидеров.

Как пишет "Европейская правда", об этом узнал телеканал CNN.

По словам источников CNN, приглашение на инаугурацию Трампа получили, среди прочего, президент Сальвадора Наиб Букеле, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и президент Аргентины Хавьер Милей.

Все трое, как отмечается, являются "близкими союзниками" Трампа. К примеру, республиканец недавно тепло отзывался о Мелони, назвав ее "настоящим живчиком".

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Один из источников CNN рассказал, что приглашения лидерам были в основном неформальными, а иногда появлялись мимоходом во время телефонных разговоров или по обходным каналам.

Обычно на инаугурации президентов США редко когда присутствуют лидеры иностранных государств, но решение о том, кого приглашать, принимает именно команда будущего президента.

Пока неизвестно, кого еще Трамп планирует пригласить на инаугурацию. Но недавно он предположил, что это могут быть иностранные лидеры, выбор которых он охарактеризовал как "несколько рискованный".

СМИ ранее узнали, что команда избранного президента США передала приглашение лидеру Китая Си Цзиньпину, но тот отказался.