Прем’єр Британії закликав лідерів G7 посилити санкційний тиск на РФ

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час відеоконференції лідерів країн G7 закликав посилити підтримку України і чинити більший санкційний тиск на РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Стармер, оскільки кремлівський правитель Владімір Путін не демонструє, що готовий до поступок, необхідно посилити підтримку України, щоб поставити країну в найкраще можливе становище для майбутнього.

Він закликав лідерів країн G7 продовжувати завдавати Путіну "максимального болю", збільшуючи військову підтримку України і посилюючи економічний тиск, зокрема шляхом запровадження додаткових санкцій, де це можливо.

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В ході розмови лідери погодились, що єдність G7 матиме вирішальне значення в нестабільний час у світі, і що необхідно працювати разом, щоб забезпечити міжнародну стабільність і безпеку.

Нагадаємо, у середу посли ЄС погодили 15-й пакет санкцій у відповідь на агресію Росії проти України.

Пропозиції до 15 пакета, які підготувала державам-членам Європейська комісія, передбачають додавання до санкційного списку 29 юридичних і 54 фізичних осіб.

Очікується, що вперше там будуть присутні компанії з Китаю – це відповідь на інформацію про підтримку ними військового виробництва в Росії.

Також йдеться про нові заходи для боротьби з "тіньовим флотом" Росії, яким вона обходить стелю цін на нафту, що транспортується морем: включення до чорного списку 48 танкерів.