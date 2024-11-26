ЗМІ: ЄС пропонує санкції проти китайських фірм за допомогу РФ

ЄС пропонує запровадити санкції проти кількох китайських фірм, які, як він стверджує, допомагали російським компаніям у розробці ударних дронів, застосованих проти України.

Про це йдеться у пропозиціях Єврокомісії, з якими ознайомилося агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

Згідно з документами, в рамках 15-го пакета санкцій Єврокомісія пропонує внести до списку понад 50 фізичних і майже 30 юридичних осіб, заморозити їхні активи і запровадити заборону на поїздки.

Під санкції потрапили переважно російські військові виробники, а також невелика група китайських фірм, що постачають їм обладнання, та інші, які, як стверджується, співпрацюють з російськими компаніями у створенні ударних безпілотників, а також постачають їм ключові компоненти, такі як двигуни.

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Ці пропозиції з'явилися на тлі того, що міністри закордонних справ країн G7 мають намір вжити "відповідних заходів" проти Китаю та інших країн, які підтримують військові дії Росії в Україні. Деякі з компаній, проти яких ЄС готується ввести обмеження, вже потрапили під санкції США і Британії.

ЄС також запропонував додати до списку санкцій громадянина Китаю, який контролює компанію, що порушила торговельні обмеження ЄС; гонконзьку фірму, яка надала російським військовим фірмам заборонені мікроелектронні компоненти; а також північнокорейських посадовців, причетних до розгортання військ на допомогу Росії.

Єврокомісія також розглядає можливість введення обмежень на додаткові російські нафтові танкери, щоб обмежити можливості Москви обходити існуючі обмежувальні заходи.

В рамках зусиль, спрямованих на посилення контролю за дотриманням існуючих заходів, ЄС також пропонує торговельні обмеження для близько трьох десятків організацій, які допомагають Москві заволодіти забороненими технологіями, що використовуються у зброї, знайденій в Україні.

Згідно з документами, до цього списку входять фірми з Росії, Сербії, Ірану, Індії, Таїланду, Об'єднаних Арабських Еміратів, а також Китаю і Гонконгу.

Євросоюз і раніше обговорював запровадження санкцій проти китайських компаній, але досі утримувався від такого кроку. Натомість США в жовтні вперше оголосили про санкції проти Китаю через військову підтримку РФ.